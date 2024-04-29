Adıyaman\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet Y.D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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