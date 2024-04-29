Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında, O.A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet ile Y.D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

29.04.2024 21:06
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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet Y.D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı otomobille Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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