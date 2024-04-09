Adıyaman\'da Türk Polis Teşkilatının 179\'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.
Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Dağdeviren ve beraberindekiler törenin ardından Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Hafta kapsamında kentteki alışveriş merkezinde kurulan stantta ise vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.
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