Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

Adıyaman\'da Türk Polis Teşkilatının 179\'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

09.04.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında programlar düzenlendi.

Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dağdeviren ve beraberindekiler törenin ardından Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hafta kapsamında kentteki alışveriş merkezinde kurulan stantta ise vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Polis Haftası, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:44 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı 5 katlı binanın balkonu çöktü, yaşlı kadın aşağıya düşerek yaralandı
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
13:40 Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi Depremzede Minik Kızın Türk Bayrağını Öpmesi İş Yeri Sahibi Tarafından Ödüllendirildi
13:26 İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK’ye başvurdu İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 16:54:40. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement