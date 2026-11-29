ADIYAMAN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye, toplam 305 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, sabah saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Ekiplerin takibiyle yakalanan sürücünün, ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çeşitli trafik ihlalleri gerçekleştiren sürücüye, toplam 305 bin TL idari para cezası uygulandı.