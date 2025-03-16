Adıyaman'da Ramazan Etkinlikleri: İl Müftüsü ve Grup Ravza ile Dinletiler

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ile söyleşi, Grup Ravza ile ilahi dinletisi düzenledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun söyleşisi ve Grup Ravza'nın ilahi dinletisi vatandaşlarla buluştu. Abdülhamid Han Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun sunumunun büyük ilgi gördüğünü belirterek programın manevi değerini şu sözlerle vurguladı:

"Sayın müftümüz, ramazan ayının ruhunu ve maneviyatını bizlere en güzel şekilde aktardı. Adıyaman'da göreve başladığı günden bu yana halkımızla iç içe çalışıyor, engin bilgisini ve tecrübelerini bizlerle paylaşıyor. Bundan sonraki süreçte de kendisini daha geniş kitlelerle buluşturarak, vatandaşlarımızın doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacağız. Kendisine ve Grup Ravza'ya bu anlamlı gece için teşekkür ediyorum."