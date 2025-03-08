Adıyaman'da Ramazan Etkinlikleri: Şair Nurullah Genç Sevenleriyle Buluştu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği şiir ve söyleşi etkinliğinde şair Nurullah Genç, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Yağmur" şiiriyle hafızalara kazınan şair Nurullah Genç, Adıyaman Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde sevenleriyle söyleşide buluştu. Genç, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, "Adıyaman Belediyesi olarak bu etkinlikleri aynı özenle sürdürmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca programlarımız devam edecek. Kıymetli hocamız Nurullah Genç'e katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendisini her zaman burada ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tırpan, Nurullah Genç'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.