Adıyaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Adıyaman'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 22 şüpheliden 16'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 14 Eylül'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?