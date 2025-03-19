Adıyaman'da Su Kesintisi Sorunu İçin Gece Yarısı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Su Kesintisi Sorunu İçin Gece Yarısı Çalışmaları Başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası 10 mahallede yaşanan su kesintisini gidermek için gece yarısı çalışmalara katıldı ve ekiplerin çabalarını yerinde inceledi.

19.03.2025 11:27
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin 10 mahallesinde yaşanan su kesintisinin ardından gece yarısı sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti.

Adıyaman'ın 10 mahallesinde, depremin şehir şebekesinde yarattığı tahribat nedeniyle su kesintisi yaşandı. Başkan Tutdere, dün gece yarısı su kesintisinin yaşandığı bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Arızanın en kısa sürede giderileceğini belirten Tutdere, "Etkilenen mahallelerimize su arzını sağlamak için ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf ediyor. Yaşanan mağduriyet nedeniyle tüm hemşehrilerimizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Adıyaman Belediyesi'nin ekipleri, olayın ilk anından itibaren büyük bir gayretle çalışıyor. ASKİM ve Su İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum. Olay yerindeyiz ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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