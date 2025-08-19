Adıyaman'da akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
A.K. idaresindeki 01 VY 416 plakalı mazot yüklü tankerin arka lastiklerinden Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami ışıkları yakında dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden A.K. aracı durdurarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Lastiklerden yayılan ateş, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?