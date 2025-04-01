Adıyaman'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

01.04.2025 08:46
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Erdoğan yönetimindeki 02 FV 018 plakalı hafif ticari araç ile Nusret Yaman idaresindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlarda bulunan 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 10 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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