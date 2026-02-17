Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.U. yönetimindeki 02 AEJ 062 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki 02 FK 555 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
