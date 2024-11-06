Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 01 AHC 008 plakalı otomobil, H.İ.K'nin kullandığı 27 D 2124 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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