Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

06.11.2024 13:17
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 01 AHC 008 plakalı otomobil, H.İ.K'nin kullandığı 27 D 2124 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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