Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ş.E.H. yönetimindeki 27 C 2336 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun 7. kilometresinde A.Ş. idaresindeki 02 AAS 669 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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