Adıyaman\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.T. idaresindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, Çimen Küme Evleri yakınlarında M.S'nin kullandığı 02 AEK 879 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hafif yaralanan diğer ikisi ayakta tedavi edildi.