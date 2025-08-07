Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.T. idaresindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, Çimen Küme Evleri yakınlarında M.S'nin kullandığı 02 AEK 879 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hafif yaralanan diğer ikisi ayakta tedavi edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?