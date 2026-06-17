Adıyaman'da "Tübitak 4006-C Bilim Fuarı Festivali" Kapılarını Açtı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kamu kurum müdürlerinin ve öğrencilerin katılımıyla TÜBİTAK Destek Programları 4006-C Bilim Fuarı Festivali'nin açılış programına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un ev sahipliğinde gerçekleşen programda Başkan Tutdere, Müftü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, okul müdürleri ve öğretmenler yer aldı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda açılışı yapılan TÜBİTAK Destek Programları 4006-C Bilim Fuarı Festivali'nde öğrenciler hazırladıkları ürünleri stantlarda sergilerken, davetliler öğrencilerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Festivalde konuşma yapan Tutdere, şunları kaydetti:

"BU KENTİN EVLATLARI, ÇOCUKLARI, SİZLERİ HEPİMİZ ÇOK SEVİYORUZ"

"Adıyaman'ımız büyük geçtikçe özellikle gençlerimizin enerjisi, kurumlarımızın güçlü çalışması ve dayanışmasıyla her gün iyileşiyor. Yaralarını sararak hedefine doğru yolculuğunu sürdürüyor. Bu süreçte en büyük destekçimiz en büyük gücümüzü aldığımız bizim çocuklarımız, bu kentin evlatları, çocukları, sizleri hepimiz çok seviyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. Önümüzde uzun bir yaz tatili olacak, bu tatillerinizi hem ders çalışarak hem eğlenerek hem de arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirerek doldurursunuz. Tabii günümüz teknoloji günü, çağımız teknoloji çağı. Adıyaman'daki gençlerin ve teknolojiye, bilime sorgulayan bir yapıya kavuşmaları konusunda bu tür etkinlikler çok anlamda, çok önemli. Onun için biz de destekliyoruz. Bu tür organizasyonların hep yanında olacağız. Her zaman sizin yanınızda olacağız, yolunuz açık olsun. Adıyaman'ımızın yolu açık olsun. Bu sergi için bu fuar için göstermiş olduğunuz katkı ve çaba için hepinize teşekkür ediyorum."