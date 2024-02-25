Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.D. yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta çayı mevkisinde B.Ö. idaresindeki 35 BCF 030 plakalı otomobil ve E.N.Ç. kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

25.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

E.D. yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta çayı mevkisinde B.Ö. idaresindeki 35 BCF 030 plakalı otomobil ve E.N.Ç. kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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