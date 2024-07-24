Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Y.Y. adlı şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramalarda, 350 kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 26 kök kenevir, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.