Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, 43 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.