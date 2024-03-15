Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan bir araçta dedektör köpeğinden de yardım alınarak yapılan aramada, aracın sağ ön çamurluk içinde gizli bölme olduğunu tespit etti. Bölmede, 165,99 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira para ele geçirildi.
Araçtaki F.C.Ç. ve C.E.C. ise gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvurularını almaya başladı. Enerji tasarrufu temalı yarışmaya Eskişehir'deki öğrenciler katılabilecek. Son başvuru tarihi 8 Nisan olan yarışmanın sonuçları 22 Nisan'da açıklanacak. Ödül töreni aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, İstanbul'a götürülerek sucuk yapılacak ve Düzce'de piyasaya sürülecekti. Ancak jandarma ekipleri tarafından Sakarya otoyolunda yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin sucuk yapılacağını itiraf etti. Yakalanan etler imha edildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği ortaya çıktı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, çocuklara öz kültürlerini tanıma fırsatı sunuyor ve tüm vatandaşları değişik aktivitelerle buluşturuyor. Geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör gibi özel etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güney Kafkasya'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
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