Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ç. ve M.Ç., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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