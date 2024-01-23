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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 885 gram sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 16:40,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Gazi, Fatih ve Yeni mahallerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 885 gram sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına altına alınan F.G, R.Ş. ve M.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilerden M.Ö'nün "Kasten öldürme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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