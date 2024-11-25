Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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