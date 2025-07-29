Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 35'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.