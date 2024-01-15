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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 12-14 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 80,01 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 tabanca, kuru sıkı tabanca ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı
15.01.2024 - 18:45,
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 12-14 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 80,01 gram sentetik uyuşturucu, 15,72 gram esrar, 38 uyuşturucu hap, 2 tabanca, kuru sıkı tabanca ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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