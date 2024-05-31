Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenlediği operasyonlarda, 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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