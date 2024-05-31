Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisini aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda 70 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

31.05.2024 14:27
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenlediği operasyonlarda, 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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