Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 82 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök kenevir, 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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