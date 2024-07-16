Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 8- 15 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 106 kök kenevir ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
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