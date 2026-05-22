Adıyaman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
