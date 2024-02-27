Adıyaman'da Yeni Mezarlık Şehitlik Çalışmaları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Yeni Mezarlık Şehitlik Çalışmaları Tamamlanıyor

Adıyaman\'da Yeni Mezarlık Şehitlik Çalışmaları Tamamlanıyor

Adıyaman'da bulunan yeni mezarlık içerisinde yapımı süren şehitlikteki çalışmaların yüzde 96'sı tamamlandı. Adıyaman Valisi Osman Varol, şehitlikteki alanın ıslah edilmesi, genişletilmesi ve bir müze yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Tören alanı da bulunan şehitlik projesi, 6 bin 600 metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor ve yakında tamamlanacak.

27.02.2024 12:26
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Adıyaman'da Yeni Mezarlık içerisinde yapımı süren şehitlikteki çalışmaların yüzde 96'sı tamamlandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, şehir kabristanlığının giriş kısmında şehitlerin defnedildiği alanın ıslah edilmesi, genişletilmesi, şehitlerin anılarının yaşatılacağı bir müzenin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şehitlikte tören alanının da bulunduğunu anlatan Vali Varol, şöyle konuştu:

"6 bin 600 metrekarelik bir alan, proje kapsamında içerisinde peyzajı, çevre düzenlemesi ve çeşitli olanakları olacak. Aynı zamanda kapalı alanda da şehitlerimizin anılarının çeşitli materyallerle hem basılı materyallerle hem dijital materyallerle yaşatılmasıyla ilgili güzel bir çalışma olacak.

Özel günlerde etkinlikler yapabilmemiz için tören alanı olacak. Şu an çalışmalar yüzde 96 seviyesinde, yakında tamamlanacak. Burası için de 10 milyona yakın bir harcama yapıldı. Depremden dolayı biraz gecikme oldu ama şu an tamamlanmak üzere. Son düzenlemeler yapılıyor ve inşallah kısa zamanda tamamlanacak."

Kaynak: AA

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