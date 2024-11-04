Adıyaman'da Yerinde Dönüşüme İlgi Artıyor

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Adıyaman'da yerinde dönüşüme her geçen gün ilgi artıyor

Başvuru sayısı 23 bine, ruhsatını alarak inşaata başlayan sayısı ise 10 bine yükseldi

ADIYAMAN - Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine başvuran hak sahibi sayısı 23 bine ulaşırken, hak sahiplerinden 10 bini ruhsatını alarak inşaata başladı.

Evini yerinde dönüştürerek, mahallelerinden, komşularından ayrılmak istemeyen Adıyaman'daki depremzedeler, yerinde dönüşüm projesine büyük ilgi gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 750 bin TL hibe, 750 bin TL faizsiz kredi imkanından faydalanan depremzedeler, evlerini yerinde dönüştürüyor.

Bir taraftan Türkiye'nin büyük şantiyesi olan İndere'deki toplu konut alanında inşaatlar yükselirken diğer taraftan şehrin içinde de binalar yükseliyor. Adıyaman'da şuana kadar yerinde dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira destek sağlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Adıyaman'da yerinde dönüşüme ilgi gerçekten fazla. İnsanlar bulundukları yerlerden ayrılmak istemiyor. Aileleriyle, komşularıyla, eşleriyle, dostlarıyla hep bir arada bulunmak için çoğunluk bir araya gelerek yerinde dönüşüm yapmayı planladılar. Bizler de onların hep yanında olduk. Onlara hep destek olduk. Biran önce evlerinin tamamlanması, inşaatlarının bitmesi için her türlü teknik destek kendilerine sağlandı" dedi.

Hak sahipleri ise yaptığı konuşmada, "Devletin sağlamış olduğu krediler gayet yeterli. Bu gayet güzel. En azından güvenli evlerde rahatlıkla oturabileceğiz. Yerinde dönüşüm için devletimiz vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde 750 kredi, 750 hibeyle evlerimizi yeniden yapıyoruz" diye konuştu.