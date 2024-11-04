Adıyaman'da Yerinde Dönüşüme İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Yerinde Dönüşüme İlgi Artıyor

Geniş Video İzle

Depremzedeler Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine 23 bin başvuru ile yoğun ilgi gösteriyor.

04.11.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yerinde dönüşüme her geçen gün ilgi artıyor

Başvuru sayısı 23 bine, ruhsatını alarak inşaata başlayan sayısı ise 10 bine yükseldi

ADIYAMAN - Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine başvuran hak sahibi sayısı 23 bine ulaşırken, hak sahiplerinden 10 bini ruhsatını alarak inşaata başladı.

Evini yerinde dönüştürerek, mahallelerinden, komşularından ayrılmak istemeyen Adıyaman'daki depremzedeler, yerinde dönüşüm projesine büyük ilgi gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 750 bin TL hibe, 750 bin TL faizsiz kredi imkanından faydalanan depremzedeler, evlerini yerinde dönüştürüyor.

Bir taraftan Türkiye'nin büyük şantiyesi olan İndere'deki toplu konut alanında inşaatlar yükselirken diğer taraftan şehrin içinde de binalar yükseliyor. Adıyaman'da şuana kadar yerinde dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine yaklaşık 4 milyar lira destek sağlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Adıyaman'da yerinde dönüşüme ilgi gerçekten fazla. İnsanlar bulundukları yerlerden ayrılmak istemiyor. Aileleriyle, komşularıyla, eşleriyle, dostlarıyla hep bir arada bulunmak için çoğunluk bir araya gelerek yerinde dönüşüm yapmayı planladılar. Bizler de onların hep yanında olduk. Onlara hep destek olduk. Biran önce evlerinin tamamlanması, inşaatlarının bitmesi için her türlü teknik destek kendilerine sağlandı" dedi.

Hak sahipleri ise yaptığı konuşmada, "Devletin sağlamış olduğu krediler gayet yeterli. Bu gayet güzel. En azından güvenli evlerde rahatlıkla oturabileceğiz. Yerinde dönüşüm için devletimiz vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde 750 kredi, 750 hibeyle evlerimizi yeniden yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Deprem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yerinde Dönüşüme İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 15:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yerinde Dönüşüme İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.