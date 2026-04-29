Adıyaman'da Yeşil Dönüşüm ve Kapsayıcı Kalkınma İçin İş Birliği

(ADIYAMAN)- Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen PACE Projesi kapsamında hayata geçirilecek "Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi" için iş birliği protokolü imzalandı. Adıyaman Belediyesi'nin de paydaşı olduğu merkez, deprem sonrası toparlanma sürecindeki KOBİ'lere, kadınlara, gençlere ve girişimcilere destek olacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi (PACE) kapsamında, Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de imzacı olarak katıldı. Proje; Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman İl Özel İdaresi ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğiyle yürütülecek.

Gençler ve girişimcilere eğitim programları

Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi ile deprem sonrası toparlanma sürecindeki kentte yerel ekonominin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması, kadınların, gençlerin ve girişimcilerin ekonomik hayata daha güçlü katılması hedefleniyor. Proje kapsamında KOBİ'lere yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, dijital pazarlama, e-ticaret, finansal okuryazarlık, kriz yönetimi, markalaşma, sertifikasyon ve yapay zeka araçlarıyla verimlilik gibi alanlarda eğitimler verilecek. Gençler ve girişimciler için ise yapay zeka uygulamaları, dijital beceri geliştirme, finansal okuryazarlık, iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma başlıklarında eğitim programları düzenlenecek.

Proje kapsamında KOBİ'ler, istihdamda veya eğitimde yer almayan gençler, kadınlar, girişimciler, mülteci girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve iş destek kuruluşlarının kilit personeli dahil olmak üzere toplam 200 yararlanıcıya ulaşılması hedefleniyor Merkez aracılığıyla bire bir danışmanlık, eğitim, girişimcilik desteği, kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları ve kapsayıcı hizmet modelleri hayata geçirilecek.

"Adıyaman'ın ekonomik dayanıklılığını birlikte güçlendireceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin deprem sonrası iyileşme süreci açısından önemli bir iş birliği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman olarak 6 Şubat depremlerinin ardından yalnızca fiziki yaralarımızı değil; ekonomik ve sosyal yapımızı da güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün imza altına aldığımız bu protokol, şehrimizin üretim gücünü, girişimcilik kapasitesini ve yerel kalkınma potansiyelini büyütecek önemli bir adımdır. Yeşil KOBİ Destek ve Kapsayıcılık Merkezi ile KOBİ'lerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin ve girişimcilerimizin yanında olacağız. Yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, finansal okuryazarlıktan iş geliştirmeye kadar birçok alanda sağlanacak desteklerle Adıyaman'ın ekonomik dayanıklılığını birlikte güçlendireceğiz. Bu kıymetli iş birliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyor; Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamıza, İl Özel İdaremize, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize, proje paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Almanya Federal Ekonomik İş birliği destekli

1 Aralık 2025 ile 30 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı ve Almanya Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın mali katkısıyla finanse edilecek ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu GIZ tarafından uygulanacak.