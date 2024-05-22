Adıyaman'da yusufçuk kuşu ilköğretim okulunda yuva yaptı - Son Dakika
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Adıyaman'da yusufçuk kuşu ilköğretim okulunda yuva yaptı

Adıyaman\'da yusufçuk kuşu ilköğretim okulunda yuva yaptı

Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık penceresinden içeri giren yusufçuk kuşu, kitaplığın üzerine yaptığı yuvada yumurtladı. Öğrenciler, yavru veya yavruların çıkmasını merakla bekliyor. Sınıf öğretmeni ve öğrenciler, kuşun sınıfın bir üyesi gibi olduğunu ve dersleri dinlediğini belirtti. Kuşun rahatsız edilmediği ve çocuklara hayvan sevgisi aşılandığı vurgulandı.

22.05.2024 14:59
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Adıyaman'da yusufçuk kuşu, açık bulduğu pencereden girdiği ilköğretim okulunun sınıfında yuva yaptı.

Hafta sonunda Adıyaman Malazgirt İlköğretim Okulu 3-C sınıfının açık penceresinden içeri giren yusufçuk kuşu, kitaplığın üzerine yaptığı yuvada yumurtladı. Sınıfta kuşla beraber derslerine devam eden öğrenciler, merakla çıkacak yavru veya yavruları bekliyor.

Sınıf öğretmeni Beyza Sasa, gazetecilere, kuşun hafta sonu sınıfın açık kalan camından içeri girdiğini söyledi.

Üç gündür kuşla beraber derslerine devam ettiklerini anlatan Sasa, şöyle konuştu:

"Artık o kuş da bizim misafirimiz. Aslında artık misafir demek de çok doğru olmaz. Artık sınıfın bir üyesi gibi oldu. Öğrencilerimiz gibi ders dinliyor. Öğrencilerimiz de çok sevdi. Ara ara su veriyorlar, ilgileniyorlar. İki yumurtası var şu an. Zaten kuluçkada olduğu için biz hiçbir şekilde dokunmuyoruz, müdahale etmiyoruz. Bizim sınıfımızın maskotu gibi bir şey oldu. Çok mutluyuz. Çocuklara da hayvan sevgisi aşılanmış oldu."

Kuşun zaman zaman dışarı çıkıp beslendiğini aktaran Sasa, "Mümkün olduğunca kuşu rahatsız etmiyoruz. Garip bir şekilde kuş da sınıf düzenine uyum sağladı ve ders anlatırken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Kuşun da dersleri dinlemesi çocukların hoşuna gidiyor." dedi.

Öğrencilerden Erva Kızılay da kuşu ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, bir an önce yavruları görmek istediklerini söyledi.

Ada Su Işık ise "Kuş ders işlenirken bizimle dersleri dinliyor. Bizi rahatsız etmiyor. Biz de onu rahatsız etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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