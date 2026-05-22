Adıyaman'da Zeytin Fidanı ve Kovan Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Zeytin Fidanı ve Kovan Dağıtımı

22.05.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da çiftçilere 27 bin zeytin fidanı ve 1,5 bin arılı kovan dağıtıldı. Vali destek mesajı verdi.

Adıyaman'da çiftçilere zeytin fidanı ve arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması" ve "Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" projeleri kapsamında çiftçilere 27 bin 916 adet zeytin fidanı, arı yetiştiricilerine ise bin 500 adet arılı kovan dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin bereketli topraklarında alın teriyle üretim yapan üreticilere zeytin fidanları ve arılı kovanların hayırlı olmasını temenni etti.

Küçük, "Devlet olarak emek veren çiftçimizin, alın teriyle üreten yetiştiricimizin her zaman yanındayız. Tarımın gelişmesine katkı sağlayacak, üreticimizin emeğine değer katacak ve kırsalda üretim gücünü artıracak bu desteklerin; tüm çiftçilerimize, arı yetiştiricilerimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı, bereketli ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Zeytin Fidanı ve Kovan Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:03:18. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Zeytin Fidanı ve Kovan Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.