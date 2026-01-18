Depremde 72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel Davasında Kamu Görevlileri Yarın Yeniden Hakim Karşısında

Haber: Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin 6 kamu görevlisi yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, celse arasında sunduğu esasa ilişkin görüşünde, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep ederken, duruşmada hükmün açıklanması öngörülüyor. Öte yandan, Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı'nın da duruşmasına devam edilecek. Adalet Peşinde Aileleri Platformu da Adıyaman halkını, duruşmalara katılarak dayanışmaya davet etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

Ailelerden sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını istiyor

Başsavcılık, celse arasında sunduğu esasa ilişkin görüşünde, tüm kamu görevlisi sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Depremde yakınlarını kaybeden aileler ise sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını istiyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülmeye başlanacak duruşmada karar çıkması öngörülüyor. Depremde yakınlarını kaybeden KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin aileleri de duruşma öncesinde Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak.

Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı duruşmaları görülecek

Depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği ve tutuklu sanıkların bulunmadığı Üzümkent Sitesi davası ile 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve tutuklu sanıkların bulunmadığı Akgül Apartmanı'nın duruşmaları, saat 13.45 ve 14.00'te Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma sonrası ailelerin açıklama yapması bekleniyor.

"Adıyaman halkını dayanışmaya çağırıyoruz"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "19 Ocak Pazartesi günü Adıyaman Adliyesi'nde, İsias Otel, Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı duruşmalarında adaletin 'olası kast' ile tesis edilmesi talebiyle hazır bulunacağız. Tüm kamuoyunu dayanışmaya davet ediyoruz" denildi.