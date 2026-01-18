Depremde 72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel Davasında Kamu Görevlileri Yarın Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde 72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel Davasında Kamu Görevlileri Yarın Yeniden Hakim Karşısında

18.01.2026 09:18  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in yıkımına neden olan kamu görevlileri yarın hakim karşısına çıkacak. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin 6 kamu görevlisi yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, celse arasında sunduğu esasa ilişkin görüşünde, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep ederken, duruşmada hükmün açıklanması öngörülüyor. Öte yandan, Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı'nın da duruşmasına devam edilecek. Adalet Peşinde Aileleri Platformu da Adıyaman halkını, duruşmalara katılarak dayanışmaya davet etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

Ailelerden sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını istiyor

Başsavcılık, celse arasında sunduğu esasa ilişkin görüşünde, tüm kamu görevlisi sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Depremde yakınlarını kaybeden aileler ise sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını istiyor.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülmeye başlanacak duruşmada karar çıkması öngörülüyor. Depremde yakınlarını kaybeden KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin aileleri de duruşma öncesinde Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak.

Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı duruşmaları görülecek

Depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği ve tutuklu sanıkların bulunmadığı Üzümkent Sitesi davası ile 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve tutuklu sanıkların bulunmadığı Akgül Apartmanı'nın duruşmaları, saat 13.45 ve 14.00'te Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma sonrası ailelerin açıklama yapması bekleniyor.

"Adıyaman halkını dayanışmaya çağırıyoruz"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "19 Ocak Pazartesi günü Adıyaman Adliyesi'nde, İsias Otel, Üzümkent Sitesi ve Akgül Apartmanı duruşmalarında adaletin 'olası kast' ile tesis edilmesi talebiyle hazır bulunacağız. Tüm kamuoyunu dayanışmaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Hakim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel Davasında Kamu Görevlileri Yarın Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:51:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Depremde 72 Kişiye Mezar Olan İsias Otel Davasında Kamu Görevlileri Yarın Yeniden Hakim Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.