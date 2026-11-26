Adıyaman Gerger'de sonbaharda sisle kaplanan dağlar ve vadiler görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbaharla birlikte dağlar ve vadilerde oluşan manzaralar görüntülendi. Sabah saatlerinde dağların arasını kaplayan sis, Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının yer aldığı bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sonbaharla birlikte dağlar ve vadilerde oluşan manzaralar görüntülendi.
İlçede özellikle sabah saatlerinde dağların arasını kaplayan sis, bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı.
Sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarında sarı ve kahverengi tonlar hakim olurken, sisle kaplanan dağlar ve vadiler mevsimin güzelliğini yansıttı.
Fırat Nehri ve Gerger kanyonlarının da yer aldığı görüntülerde, ilçenin doğal güzellikleri dikkati çekti.
Kaynak: AA
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