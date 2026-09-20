Adıyaman Gerger'de tartışma kavgaya dönüştü, 45 yaşındaki kişi silahla yaralandı

Adıyaman Gerger'de tartışma kavgaya dönüştü, 45 yaşındaki kişi silahla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Kütüklü köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce silahla ateş edilmesi sonucu 45 yaşındaki kişi karın ve bacaklarından yaralandı. Yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kütüklü köyünde M.Y. (45) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilmesi sonucu M.Y, karın ve bacaklarından yaralandı.
Yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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