Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan ATV bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan ATV bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda kontrolden çıkan ATV bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğle saatlerinde Gölbaşı Doğa Parkı yakınlarında kontrolden çıkan ATV bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı Doğa Parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV bariyerlere çarptı. Kazada ATV'deki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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