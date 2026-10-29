Adıyaman Gölbaşı'nda sağanak su birikintileri oluşturdu, sürücüler zorlandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken bazıları kapalı alanlara sığındı, sürücüler su birikintili yollarda güçlük çekti ve ulaşımda aksamalar görüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kaynak: AA
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