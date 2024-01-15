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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, evde hasar meydana geldi. Güvenlik önlemi olarak apartman boşaltıldı.

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
15.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:14
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı'nda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında duman etkilenen 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar oluştu.

Öte yandan apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA
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