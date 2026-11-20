Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 02 EV 430 plakalı motosiklet ile M.K.'nin kullandığı 02 EB 900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.G. ile arkasındaki M.E.O. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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