Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler adreslere düzenledikleri operasyonda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesinde defnedildi. Cenazeye, Yıldız'ın yakınları ve birçok yetkili katıldı. Bakan Bayraktar, Yıldız'ın babasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüştürdü. Cenaze, gözyaşları arasında defnedildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil yağmur suyu kanalına düştü ve kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?