Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'da Yolcu Otobüsünde 3 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Amasya'da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, 3 kilogram külçe altın bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, otobüsteki yolculardan B.D'nin üzerinde 6 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.