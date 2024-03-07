Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.B, O.B, H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

07.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:18
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı'nda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüpheliler A.B, O.B, H.B.B. ile İ.Ç.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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