Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Taşkuyu köyünde serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Mustafa Dağ, gözden kayboldu. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

17.06.2024 13:19
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Taşkuyu köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Mustafa Dağ (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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