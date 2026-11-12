Adıyaman-İzmir tırında 13 bin 820 kilogram tütün bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan İzmir'e giden bir tırı durdurdu.

Yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.