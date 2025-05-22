Adıyaman Kadın Çalıştayı, Kadın İstihdamını ve Güçlenmesini Ele Aldı - Son Dakika
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Adıyaman Kadın Çalıştayı, Kadın İstihdamını ve Güçlenmesini Ele Aldı

22.05.2025 16:11  Güncelleme: 17:04
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Adıyaman Belediyesi, kadın sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Adıyaman Kadın Çalıştayı' düzenledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve istihdamı üzerinde durarak, bu konuda destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, kadın sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Adıyaman Kadın Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte kadın istihdamını ve kadınlara yönelik çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

Adıyaman'da bir otelde gerçekleştirilen Kadın Çalıştayı'na, Başkan Tutdere'nin yanı sıra kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediyenin kadın personeli katıldı. Çalıştayda kadınların toplumsal hayattaki rolü, istihdamı ve yerel yönetimle ilişkisi ele alındı.

"Bu şehri ayağa kaldıran kadınların emeği ve mücadelesidir"

Açılış konuşmasında kadınların deprem sonrası üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Tutdere, "6 Şubat'tan bu yana Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkmasında en büyük pay, kadınların gösterdiği direnç, emek ve kararlı mücadeleye aittir" dedi.

"Kadın emeği ve kadın aklı olmadan güçlü bir belediye yapılamaz"

Göreve geldiği günden bu yana Adıyaman Belediyesi'nin erkek egemen yapısını dönüştürmek için önemli adımlar attıklarını belirten Tutdere, "Belediyedeki kadın yönetici oranı yüzde 2'lerdeydi. Bu tablonun doğru olmadığını düşündük ve kadınların hak ettikleri yerlere gelmesi için çalıştık. Bugün birçok müdürlükte kadın arkadaşlarımız görev yapıyor. Kadın emeği ve kadın aklı olmadan güçlü bir belediye yapılamaz" diye konuştu.

Kadın kooperatiflerini desteklediklerini, ikincisini de kurduklarını aktaran Tutdere, kadın girişimcilerin projelerine finansal kaynak bulduğunu, üretim yaptıklarını ve ulusal medyada tanıtıldıklarını belirterek, "Aynı anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"04.17 Belgeseli Türkiye'ye kadınların gücünü gösterdi"

Tutdere konuşmasında, Adıyaman Belediyesi destekli 04.17 Belgesel Film Atölyesi'ne de değindi. Depremzede kadınların hazırladığı belgeselin Türkiye'de çok sayıda şehre gösterim için davet aldığını dile getiren Tutdere, "Başta bu çalışmanın başarılı olamayacağını düşünenler oldu. Ama kadınlarımız öyle güçlü bir iş çıkardı ki nereye gitse izleyenleri duygulandırıyor. Belgesel, 6 Şubat'ın yıkımını, kadınların gözünden 30 dakikada anlatıyor. En başta da amacımız buydu: bu büyük felaketi tarihe not düşmek" dedi.

"Kadınlar ne yapmak isterse, biz onların yanındayız"

Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta güçlenmesinin toplumun da güçlenmesi anlamına geldiğini vurgulayan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak kadınlar nerede, hangi alanda bir şey yapmak istiyorsa biz tüm imkanlarımızla onların yanında olacağız. Bu destek lafla değil, uygulamayla olur. Kadınların yanında durmak bizim yerel yönetim anlayışımızın temelidir" diye konuştu.

STK temsilcileri sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı

Çalıştayın son bölümünde söz alan kadın STK temsilcileri, Adıyaman'daki kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve şiddetle mücadele politikalarının yerelde etkinleştirilmesi gibi başlıklarda görüş ve öneriler paylaşıldı.

Çalıştay sonunda oluşturulacak kapsamlı raporun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Kadın Çalıştayı, Kadın İstihdamını ve Güçlenmesini Ele Aldı - Son Dakika

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