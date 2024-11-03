Adıyaman Kadınları, Deprem Hatıralarını Sanatla Yaşatıyor - Son Dakika
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Adıyaman Kadınları, Deprem Hatıralarını Sanatla Yaşatıyor

Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezleri'nde eğitim alan kadınlar, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri anılarını yaşatmak için enkazdan çıkardıkları malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor. Kot pantolon parçalarından tablolar, topuklu ayakkabılardan kalemlikler yapan kadınlar, geçmişlerini geri dönüştürerek geleceğe taşıyor.

03.11.2024 12:02
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören kadınlar, 6 Şubat depremlerinin ardından enkazdan çıkardıkları malzemelerle süs eşyaları ve hatıra objeleri yaparak anılarını yaşatıyor. Proje kapsamında enkazdan çıkan kot pantolon parçaları, topuklu ayakkabılar, çizme gibi eşyalar yeniden işlenerek sanatsal birer esere dönüşüyor.

Adıyaman Belediyesi Kadın Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören kadınlar,  6 Şubat depremlerinde kaybettikleri anılarını yaşatmak için, yıkılan evlerinin enkazından çıkardıkları malzemeleri geri dönüştürerek objeler ve sanat eserleri yapıyor. Kadınlar, bu eserlerle geçmişlerinden izler taşıyarak hatıralarını canlı tutuyor.

Kot pantolondan tablo

Öğretici Perihan Pamukçu, proje kapsamında depremde kız kardeşinin evinden çıkarılan bir kot pantolondan tablo yaptı. Pamukçu, tabloyla ilgili olarak "Depremde yaşadığımız felaketten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay olmadı. Öğrencilerime, 'Depremden çıkan eşyalar hatıradır, atmayalım, buraya getirelim. Geçmişimizi kaybettik, ama kalıntıları en azından geleceğe taşıyalım' dedim. Kız kardeşim de yıkılan evinin enkazından çıkan bir kot pantolonu getirerek kalıcı bir şey haline getirip getiremeyeceğimi sordu. Ben de sculpture tekniği kullanarak kot pantolonun parçalarını bir tablo haline getirdim. Böylece hatıralarımıza bir anlam katabildik" dedi.

Topuklu ayakkabıdan kalemlik

Bir öğrencisinin enkazdan çıkan tek topuklu ayakkabısını da kalemliğe dönüştüren Pamukçu, "Üzerine enkazdan kalan anahtar ve zincirleri monte ettik. Şimdi fırçalarımızı koyuyoruz, evde ise saksı veya kalemlik olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Enkazdan çıkan karton ve inşaat malzemelerinden saat kulesi

Bir başka öğretici Nadire Harıkçı ise öğrencileriyle birlikte enkazdan toplanan karton ve inşaat malzemelerini geri dönüştürerek 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen ve 04.17'de duran Adıyaman'ın saat kulesini tasarladı. Harıkçı, "Öğrencilerimizin evlerinde manevi değeri olan kırılmış ve dökülmüş eşyaları alıp yeni bir form verdik. Adıyaman'ımızın simgesi saat kulesini, enkazdan çıkan malzemelerle üç boyutlu olarak yaptık.Karton, derz ve el yapımı hamurla figürleri yaptık, metalik boya ile boyayıp belirli alanları strafor ve mozaik taşlarla kapladık. Yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Yine depremden çıkan inşaat malzemeleriyle 3 boyut vererek enkaz tablosu yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Kadınları, Deprem Hatıralarını Sanatla Yaşatıyor - Son Dakika

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