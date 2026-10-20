Adıyaman Kahta'da 1'i ağır 2 yaralının olduğu kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da 1'i ağır 2 yaralının olduğu kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Adıyaman Kahta\'da 1\'i ağır 2 yaralının olduğu kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki akşam Bayraktar Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki akşam Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Yılmaz'ın (21) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz ile beraberindeki Muhammet Zafer Alantar (17), ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Yılmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ederken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da 1'i ağır 2 yaralının olduğu kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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