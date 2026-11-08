Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gece geç saatlerde Kahta-Siverek yolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı, yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta- Siverek yolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Mahsun K.'nin (26) kullandığı 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D.'nin (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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