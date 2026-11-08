Adıyaman Kahta\'da gece iki otomobilin karıştığı kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta- Siverek yolu üzerindeki Narince Kavşağı'nda meydana geldi. Mahsun K.'nin (26) kullandığı 16 BJE 232 plakalı otomobil ile Sabri D.'nin (50) idaresindeki 44 PP 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.