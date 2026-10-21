Adıyaman Kahta'da Kahta-Sincik yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.P. idaresindeki 07 LDP 51 plakalı otomobil, Kahta- Sincik kara yolunun 5. kilometresinde A.T. yönetimindeki 42 HU 333 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.