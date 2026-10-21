Adıyaman Kahta'da Kahta-Sincik yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da Kahta-Sincik yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta'da Kahta-Sincik kara yolunun 5. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler ve araçtaki bir kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.P. idaresindeki 07 LDP 51 plakalı otomobil, Kahta- Sincik kara yolunun 5. kilometresinde A.T. yönetimindeki 42 HU 333 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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