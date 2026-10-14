Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta-Adıyaman kara yolu Arılı Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralanırken yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Arılı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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