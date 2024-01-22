Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kelleş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Yalçın'ın " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçen Kelleş, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı karesine oy verdi.

Rektör Kelleş, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Seçerken zorlandığını belirten Kelleş, "Anadolu Ajansının foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Güzel yakalanmış anlar vardı. İnşallah hak edenin kazanacağı bir platform olur. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.